Украинские военные взяли под контроль Пески - Генштаб

За прошедшие сутки силы АТО взяли под контроль ряд населенных пунктов Донецкой области, сообщил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Об этом сообщает УНН.

"Мы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески, закрепились в районе Опытного и Тоненького. Захватили ключевой перекресток, который позволяет нам с помощью артиллеристских средств полностью держать территорию донецкого аэропорта под контролем", - сообщил Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем "Азов" уничтожил 6 боевиков: держит линию Широкино-Коминтерново-Павлополь.