Парасюк о потасовке с Литвином: сидел бы молча, как крыса - его родня сдала Украину

Внефракционный депутат Владимир Парасюк рассказал о подробностях потасовки в зале Верховной Рады с членом депутатской группы "Воля народа" Владимиром Литвином.

По его словам, если бы он после своего выступления сел на место, как крыса, то никто бы к нему не подходил, пишет Цензор.Нет.

"Один брат Литвина отвечал за государственную границу Украины и ее сдал. Контрабандист, который всю жизнь крышевал контрабанду между Россией и Украиной. Второй брат Литвина отвечал за сектор "Д", который тоже его сдал и образовался иловайский котел. Его жена продавала армии по завышенным ценам сухпайки. Литвин является заказчиком убийства Гонгадзе, и он выходит на трибуну и рассказывает, как нам спасать Украину?! Если бы он свой спич высказал, сел на место, как крыса, потому что я его таким считаю, то никто бы к нему не подходил, а он мне говорит, что мне нечего сказать. У меня есть что сказать, а если нужно, то могу применить действия", - объяснил Парасюк свою реакцию.

Напомним, выступление Литвина, который давал советы, как решить конфликт на Донбассе, вызвало негативную реакцию у Парасюка, которая вылилась в потасовку.