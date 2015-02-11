Порошенко о военном положении: мы за мир, а надо - дадим по зубам

Президент Петр Порошенко готов к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны в случае эскалации конфликта. Украинцам надо быть готовыми к двум вариантам развития событий на Донбассе.

Об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания правительства с участием председателей ОГА, пишет УНИАН.

"Я, и правительство, и Верховная Рада готовы к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны. И я ни в коем случае не буду задерживаться с этим решением, если безответственные действия агрессора приведут к серьезной дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что надо быть готовыми к обоим вариантам: и к миру, и к тому, чтобы защищать страну.

"Мы все сделали и будем делать для того, чтобы был мир, но если наши предложения будут отвергнуты... Мы - за мир. Надо дать по зубам - будем давать по зубам. Надо защищать свою землю - будем делать это до последнего. Я думаю, что, к сожалению, нам надо быть готовыми к обоим вариантам: и к миру, и к тому, чтобы защищать страну", - сказал он.

Как известно, 11 февраля в Минске планируется встреча лидеров стран "нормандской четверки" - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.