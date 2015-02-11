Порошенко объяснил наступление под Мариуполем: все по Минским договоренностям

Президент Петр Порошенко заявил, что операция сил АТО под Мариуполем была проведена для переноса линии разграничения согласно Минским договоренностям.

Об этом заявил в ходе расширенного заседания Кабмина, сообщает "Украинская правда".

По его словам, была "спланирована эффективная контрнаступательная операция, в которой были задействованы полк "Азов" и Нацгвардия, подразделения ВСУ".

"Мы вследствие контрнаступательной операции передвинули линию столкновения в точном соответствии с Минским меморандумом", - подчеркнул Порошенко.

"Чтобы никто не расценивал это как переход к активным военным действиям или провокациям. Нет. Эффективные действия украинских подразделений позволили выполнить две поставленных задачи: выйти на линию Минского меморандума и сделать невозможными зверские обстрелы жилых кварталов в Мариуполе", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня ведется бой именно за ту площадку, откуда велись обстрелы Мариуполя, чтобы не позволить больше атаковать гражданское население", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что Порошенко назвал два варианта развития событий на Донбассе: по его словам, мы за мир, но если надо - дадим по зубам.

фото: Твиттер Святослава Цеголко