Россиянам внушают, что на Донбассе РФ воюет с Америкой - Немцов

В России пропаганда внушает жителям страны мысль, что на востоке Украины их государство воюет с Америкой.

Об этом российский оппозиционер Борис Немцов написал на своей странице в Facebook.

"Агитпроп ежедневно внушает народу мысль, что Россия воюет с Америкой на Донбассе", - отметил политик.

По его мнению, "если это так, то переговоры о мире должны вести Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) и Обама (глава США Барак Обама - ред.)".

"Но все устроено иначе. Обама не участвует в минских переговорах", - добавил Немцов.

"Так может все же не с Америкой Путин воюет, а с Украиной? А? Пропагандоны, не молчите! Объясните, почему Обамы нет в Минске", - спросил оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.