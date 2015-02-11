Волонтер о Донбассе: Путину по-прежнему нужна только вся Украина

11 февраля 2015, 16:09

В нашей стране сейчас идет полномасштабная война, считает Касьянов.

Владимир Путин

Волонтер сообщества "Армия SOS", блогер Юрий Касьянов прокомментировал конфликт на Донбассе, заявив, что агрессию президента РФ Владимира Путина способно остановить только объединение усилий всего мира.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Украина может только задержать наступление на сегодняшнем этапе, потому что наша армия не настолько сильна и наши ресурсы не безграничны", - отметил активист.

По его словам, "в этой войне у России гораздо больше ресурсов и гораздо более сильная армия".

"Это надо понимать. Поэтому только объединение усилий всего мира способно остановить агрессию Путина. Безусловно, нужны и поставки оружия, хотя это не панацея. Важно, чтобы и наше политическое руководство, и наши западные партнеры США наконец-то признали бы, что это прямая агрессия против Украины и действовать нужно соответствующим образом", - добавил волонтер.

Также Касьянов выразил мнение, что в нашей стране сейчас идет полномасштабная война.

"Все эти обстрелы и наступления означают только одно - идет масштабная война, о которой у нас мало говорят. Наше руководство не говорит о том, что уже, по сути, началась масштабная война с применением всех сил и средств, которые есть с обеих сторон", - подчеркнул блогер.

"Противник поражает наши склады с боеприпасами, которые находятся в оперативной глубине, применяет авиацию. Наши потери очень выросли, у противника тоже. Особенно это связано с тем, что боевые действия не просто активизировались, а в первую очередь противник стремится одержать локальные победы на фронте", - сообщил он.

"Не просто занять какие-то населенные пункты, а разгромить часть наших войск для того, чтобы потом уже ослабленной Украине диктовать свои условия. Это можно связывать с переговорами, можно не связывать с переговорами. Сейчас идут переговоры и понятно, что переговоры с позиции силы для Путина более предпочтительны, чем переговоры в положении слабого", - считает волонтер.

При этом он сказал, что любой результат переговоров в Минске не сможет удовлетворить ни одну из сторон.

"Переговоры никогда не были конечной целью для нашего противника и никогда не будут ей являться. Любой результат этих переговоров, который может быть достигнут, не удовлетворит ни одну, ни другую сторону", - отметил активист.

"Путину нужна по-прежнему только вся Украина. Если он получит какие-то дивиденды и в результате отодвинутся границы ДНР и ЛНР, а они захватят больше территории, и возможно немного остановится, то с него снимут санкции, чего он и хочет. Но это будет только промежуточный итог, потом он захочет большего", - подытожил Касьянов.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.

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Донбасс Путин Украина война переговоры Минск агрессия Касьянов
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