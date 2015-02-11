Самолет Порошенко приземлился в Национальном аэропорту Минска.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Минск для участия в переговорах в "нормандском формате".
Об этом сообщает БЕЛТА.
Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщило агентство.
Напомним, ранее сообщалось, что на встрече в так называемом "нормандском формате" планируется присутствие президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также главы Франции Франсуа Олланда.
Отметим, ранее в Германии заявили, что встреча по Донбассу в Минске дает "проблеск надежды".