Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Минск для участия в переговорах в "нормандском формате".

Об этом сообщает БЕЛТА.

Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече в так называемом "нормандском формате" планируется присутствие президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также главы Франции Франсуа Олланда.

Отметим, ранее в Германии заявили, что встреча по Донбассу в Минске дает "проблеск надежды".