Порошенко: если не договоримся в Минске, ситуация пойдет вразнос

Если в Минске не будет достигнуто согласие по деэскалации ситуации на Донбассе, то "ситуация пойдет вразнос", заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду вечером в Минске.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Весь мир ожидает: или ситуация пойдет путем деэскалации, прекращения огня, отвода вооружений…или "ситуация пойдет, фактически, вразнос", - сказал Порошенко.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Порошенко, что Беларусь будет делать все возможное для установления мира, сообщает БЕЛТА.

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на двусторонней встрече в Минске в преддверии переговоров "нормандской четверки".

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече в так называемом "нормандском формате" планируется присутствие президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также главы Франции Франсуа Олланда.

Видео: ТСН.