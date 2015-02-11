Минские переговоры по Донбассу: онлайн-трансляция

В среду, 11 февраля, в минском Дворец Независимости представители "нормандской четверки" - президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии - проведут встречу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Обратим внимание, что Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель уже прибыли в указанный выше дворец.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой прокомментировал будущие переговоры по Украине.

Видео: RT на русском