В Минске Порошенко, Путин и европолитики начали переговоры по Донбассу

В среду, 11 февраля, в Минске начались переговоры представителей "нормандской четверки" - президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии - по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости.

Обратим внимание, что мероприятие проходит в Дворце Независимости, куда ранее и прибыли Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

Фото представителей "нормандской четверки" в столице Беларуси смотрите здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой прокомментировал будущие переговоры по Украине.