Минские переговоры по Донбассу снова проходят в "узком кругу"

В Минске переговоры представителей "нормандской четверки" - президенты РФ, Украины, Франции и канцлер ФРГ - по урегулированию ситуации на Донбассе снова проходят в узком кругу.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По данным агентства, мероприятие с участием Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель покинули делегации их стран.

"Никакой конкретики о проходящих переговорах пока нет", - добавили журналисты.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.