Россия о переговорах по Донбассу: идут лучше, чем супер

Лавров заверил, что в Минске переговоры "идут активно".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что минские переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины идут активно.
Об этом пишет РИА Новости.
"Идут активно, лучше, чем супер", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что в Минске переговоры представителей "нормандской четверки" по Донбассу снова проходят в узком кругу.
До этого посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам мероприятий стороны намерены подписать итоговый документ.