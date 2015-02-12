Россияне стягивают бронегруппы к Углегорску и маскируются под "укропов" в Горловке

Пророссийские террористы севернее Углегорска сосредотачивают остатки Горловской "бронегруппы", которая ранее штурмовала этот город.

Об этом пишет нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на сайте Sprotyv.

По его информации, "в составе данной бронегруппы осталось лишь 5 танков, однако командование бронегруппы ожидает пополнения бронетехникой из состава Макеевской БТГ, которая на сегодняшний день выполняет функцию тактического резерва для формирований, оперирующих северо-восточнее Енакиево", -отмечает нардеп.

Между тем в район "Горловки к станции Байрак противник перебросил 2 единицы РСЗО БМ-21 "Град" и колонну тентованных грузовых автомобилей. Сопровождение колонны – российские военнослужащие, половина из них в полевой форме ВС РФ, половина – в украинской форме нового образца с нашивками "Укроп" и украинскими "флажками", - пишет эксперт.

Напомним, ранее Тымчук сообщал о том, что боевики, которые ранее штурмовали Углегорск, проводят "ротацию". Для этих целей в район Горловки Донецкой области переброшена очередная партия боевой техники и живой силы.