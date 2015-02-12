Боевики стягивают танки и БМП к Авдеевке, а под Песками поставили новые минометы

В северной части захваченного боевиками, иностранными наемниками и российскими военными Донецке (Куйбышевский и Киевский районы города) продолжает фиксироваться концентрация формирований боевиков.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По направлению Авдеевка проследовала бронегруппа (4 танка, одна ЗУ-23-2 на КамАЗе и 6 бронемашин - 2 БМП-2, 1 БМП-1 и 3 БТР-80). А между Песками и Красногоровкой (Ясиноватский район) у противника появилась новая миномётная батарея.

Напомним, что на днях на блокпосту в Донецке произошла перестрелка между местными боевиками и донскими "казаками", в результате которой погибли минимум четыре мирных жителя.

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