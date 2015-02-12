Переговоры "нормандской четверки" по Украине в Минске возобновились

Сегодня, 12 февраля в Минске около 9:15 возобновились переговоры между президентами Украины, России, Франции и канцлером Германии.

Об этом сообщают журналисты, которые находятся во Дворце Независимости, пишет РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что около 8:50 переговоры завершились.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Минских переговорах "пока никаких хороших новостей" нет.

Переговоры в Минске в "нормандском формате" идут уже более 14 часов.

Напомним, ожидается, что по итогам встречи в Минске будет подписан итоговый документ из 12-13 пунктов.

По данным европейских СМИ, лидеры "нормандской четверки" в Минске могут согласовать документ, предусматривающий прекращение огня на Донбассе за 48 часов, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.