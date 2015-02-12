Драка в Раде: нардепы от "Самопомочи" и "Батькивщины" "решали" вопрос коррупции, опубликованы фото и видео

Сегодня, 12 февраля,в Верховной Раде произошла очередная драка. Так нардепы от "Самопомочи" Егор Соболев и от "Батькивщины" Вадим Ивченко решали вопрос коррупции в Украине.

Во время драки в Раде Соболеву разбили губу пишет ТСН.

Депутаты начали спорить во время рассмотрения законопроекта относительно упрощения условий ведения бизнеса. Сам Соболев на странице в Facebook инцидент в Раде назвал "дракой против коррупции".

Между тем, журналист Александр Сочка на своей странице в Facebook написал: "Это туалет на первомэтаже Рады. Журналисты ждут чем закончится физическая разборка 2-х депутатов из "Самопомочи" и "Батькивщины". Из туалета должен выйти только один))) ".

Напомним, 11 февраля в Раде нардепы Владимир Парасюк устроил потасовку с Владимиром Литвином.

видео: 1stVideoChannel