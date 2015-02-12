В Украине будут строже наказывать за военные преступления

12 февраля 2015, 15:15

Соответствующий документ поддержали 245 нардепов.

Верховная Рада, иллюстрация

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада приняла предложенный Кабмином законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усиления ответственности за отдельные военные преступления.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, закон устанавливает более суровую ответственность за военные преступления, если они совершены не только в условиях военного, но и в условиях особого периода.

Документом, в частности, устанавливается, что неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа, наказывается служебным ограничением сроком до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на такой же срок, или лишением свободы до трех лет.

"То же деяние, если оно совершено группой лиц или привело к тяжелым последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - добавили журналисты.

Между тем неповиновение, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Обратим внимание, что открытый отказ выполнить приказ начальника в условиях военного положения или в боевой обстановке наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Неисполнение приказа начальника, если оно привело к тяжелым последствиям, наказывается служебным ограничением сроком до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до года, или лишением свободы сроком до двух лет.

Дезертирство, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения и дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем самоувечья или путем симуляции болезни, подделки документов или другого обмана и отказ от несения обязанностей военной службы, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за реформу органов МВД и ликвидировала Главное управление по борьбе с организованной преступностью, ветеринарную и транспортную милицию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада Украина военные преступления
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять