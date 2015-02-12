В Украине будут строже наказывать за военные преступления

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада приняла предложенный Кабмином законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усиления ответственности за отдельные военные преступления.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, закон устанавливает более суровую ответственность за военные преступления, если они совершены не только в условиях военного, но и в условиях особого периода.

Документом, в частности, устанавливается, что неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа, наказывается служебным ограничением сроком до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на такой же срок, или лишением свободы до трех лет.

"То же деяние, если оно совершено группой лиц или привело к тяжелым последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - добавили журналисты.

Между тем неповиновение, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Обратим внимание, что открытый отказ выполнить приказ начальника в условиях военного положения или в боевой обстановке наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Неисполнение приказа начальника, если оно привело к тяжелым последствиям, наказывается служебным ограничением сроком до двух лет или содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до года, или лишением свободы сроком до двух лет.

Дезертирство, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения и дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем самоувечья или путем симуляции болезни, подделки документов или другого обмана и отказ от несения обязанностей военной службы, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за реформу органов МВД и ликвидировала Главное управление по борьбе с организованной преступностью, ветеринарную и транспортную милицию.