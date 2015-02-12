Президент Украины после длительных переговоров в Минске отправился на саммит Евросоюза.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на саммит ЕС в Брюссель.
Об этом сообщает УНИАН.
Глава государства зашел в помещение Европейского Совета, не остановившись для общения с прессой.
Ожидается, что Порошенко даст комментарий журналистам после завершения участия в роботе неформального саммита ЕС.
В ходе своего выступления глава государства расскажет лидерам ЕС о развитии событий в Украине и о новых Минских договоренностях.
Напомним, сегодня в Минске закончились изнурительные переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции относительно мирного решения конфликта на Донбассе.