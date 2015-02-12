Олланд о минских договоренностях: ближайшие часы станут решающими, нужно быть бдительными

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что ближайшие часы станут решающими для выполнения минских договоренностей.

Об этом он заявил в Брюсселе перед саммитом ЕС, о чем со ссылкой на французское издание Le Figaro сообщает "Украинская правда".

По словам Олланда, договоренности, достигнутые в Минске во время встречи лидеров стран "нормандской четверки", не гарантируют долговременного успеха.

"Это означает, что мы продолжаем быть бдительными, оказывать давление и продолжать движение", - заявил Олланд.

В то же время стоит отметить, что президент Франции не объяснил, что именно должно произойти в "ближайшие часы", поскольку соглашение, заключенное в Минске, предусматривает, что режим прекращения огня устанавливается только с 15 февраля.

Напомним, ранее Олланд заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Минске было достигнуто всеобъемлющего политического решения.

Напомним, что саммит в Минске при участии лидеров "нормандской четверки" продолжался в течение 16 часов, в результате были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе тяжелой техники на Донбассе.

Читайте на "Главреде": Минские результаты: шаг к миру или очередная имитация.