Куда должны отвести тяжелые вооружения на Донбассе: опубликована карта буферной зоны

Согласно достигнутым в Минске договоренностям, в Донбассе должна быть создана буферная зона безопасности, где не будет тяжелых вооружений, напомнило "Сегодня".

"Сопровождается прекращение огня отводом тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии калибром свыше 100 мм. Договорено, что артиллерия отводится на расстояние от "минской линии" незаконных вооруженных формирований и фактической линии Вооруженных сил Украины на 25 км. То есть, общая буферная зона будет составлять 50 км", – заявил Президент Петр Порошенко.

Как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном Контактной группой, отвод всех тяжелых вооружений будет осуществляться обеими сторонами на равные расстояния. Зона безопасности должна быть:

шириной 50 км – для артиллерийских систем калибром 100 мм и более

шириной 70 км для РСЗО

шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У").

Украинские войска, согласно договоренностям, отходят от фактической линии противостояния. Боевики отходят от линии противостояния согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.

Отвод тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Напомним, огонь должны прекратить к 00.00 15 февраля 2015 года. Этот процесс будет проходить при содействии ОБСЕ.

Напомним, ранее Порошенко рассказал о других минских договоренностях – прекращение огня, восстановление контроля над границей и никакой федерализации.

Инфографика: segodnya.ua