Западные СМИ: нужно заставить Путина прекратить вооружать боевиков на Донбассе

Президент Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин робко пожали руки и провели всю ночь за столом переговоров в Минске. Это свидетельствует о том, что обоим пришлось договариваться о решениях, которые им не нравятся. Это также свидетельствует и о том, что ситуация очень шаткая.

Об этом на страницах The Guardian пишет бывший пиар-консультант Кремля Ангус Роксбург, перевод статьи которого публикует ZN.UA.

Он замечает, что по результатам переговоров в Минске насущной задачей станет прекращение огня. Вторая же часть мирного плана - политическая. И она наиболее рискованная.

В интересах Запада защитить будущее Украины как независимого государства. А замораживание конфликта на Донбассе только закрепит власть пророссийских террористов и станет катастрофой для страны.

"Чтобы русские в восточных регионах наконец могли жить в безопасности после длительного кровопролития, нужны огромные усилия всех сторон. Народу Украины нужно, чтобы Путин убедил боевиков в том, что выполнение договоренностей в их интересах. А для Запада задача стоит сделать все возможное, чтобы Путин отмахнулся от этой роли", - говорится в статье.

По мнению Роксбурга, будущее Донбасса зависит сейчас от того, насколько Путин имеет влияние на пророссийских террористов. Ранее они уже проигнорировали его призыв не проводить референдум о независимости.

Но на самом деле Путин имеет очень сильное влияние на боевиков, поскольку именно он отправляет им оружие. Поэтому Запад должен не позволить российскому президенту заявить, что он якобы не контролирует их.

"Если посмотреть на вещи реалистично, Путин не откажется от вооружения террористов до тех пор, пока будет бояться, что Украина, поддерживаемая Западом, может пойти в наступление против них", - пишет Роксбург.

Поэтому, по его мнению, США не стоит некоторое время поднимать вопрос о поставках вооружений Украине. А также не спешить с отправкой военных экспертов, которые будут тренировать украинских солдат.

Напомним, что российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал результаты переговоров лидеров "нормандской четверки" в Минске. По его словам, мира не будет, ведь контроль за границей у Путина.