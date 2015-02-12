Российский журналист о Минских соглашениях: теперь на Донбассе возможна только вторая Чечня-98

Пункты подписанного в Минске соглашения по Донбассу противоречат друг другу и даже сами себе. В случае воплощения их в жизнь регион превратится в Чечню образца 98-го года - контролируемую только бандами.

Об этом известный российский журналист и блогер, участник двух чеченских кампаний пишет на своей странице в Facebook.

"9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта…

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп", - цитирует документ журналист.

"Эти два пункта противоречат друг другу, а десятый еще противоречит и сам себе. "Разоружение всех незаконных групп" возможно только "иностранными вооруженными формированиями" - то есть российским спецназом, как это было с "Бэтмэном", или как его там звали. Ни Плотницкий ни Захарченко этого сделать а) не смогут, б) даже и не будут пытаться. Им это вообще на фиг не надо. ДНР и ЛНР только на таких группах и существуют", - подчеркнул Бабченко.

По его мнению, там будут либо "иностранные формирования" - если им вдруг поступит приказ зачистить все это дело, а для этого необходима неконтролируемая Украиной граница - либо "незаконные группы".

"Но чтобы и ни того, и ни того - так не получится. И все это, конечно, отлично понимают. Впрочем, это всё равно не имеет никакого значения", - считает журналист.

"Потому что никакого Приднестровья-2 - то есть некоего хотя бы даже исключительно визуального квазигосударственного образования - там не будет. Там возможна только вторая Чечня образца 98-го года - пустынная территория безвластия, контролируемая исключительно вооруженными формированиями", - подытожил Бабченко.

Читайте больше на "Главреде": Минские результаты: шаг к миру или очередная имитация.