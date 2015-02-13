"Атаман" Косогор послал матом главарей ЛНР: боевики отказываются умирать под Дебальцево

После огромных потерь, понесенных боевиками и российскими военными в боях на Дебальцевском плацдарме, боевики отказываются воевать вместе с российскими солдатами.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, формирования местных боевиков ЛНР, отведённые на "доукомплектование" вглубь контролируемой террористами территории из района Дебальцево, категорически отказываются воевать далее вместе с российскими регулярными войсками (последние используют местных террористов на наиболее опасных участках).

А т.н. "окружной атаман" Красного Луча Сергей Косогор на предложения "центрального военного командования ЛНР" убыть на фронт в район Дебальцево со своим "казачьим" формированием ответил категорическим отказом в грубо-нецензурной форме.

Мотивируя свой отказ необходимостью "сохранять порядок в прифронтовом городе", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что за последний день в бою под Дебальцево было уничтожено 8 бронемашин боевиков.

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