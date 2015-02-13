Боевики атакуют на трех направлениях: все вражеские нападения отражены, карта зоны АТО

Противник продолжает накапливать силы на основных направлениях вооруженного противостояния на Донбассе в зоне АТО.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

В районе аэропорта Донецка боевики пытаются вытеснить украинские подразделения по н.п. Авдеевка и Марьинка, а также из поселка Пески, на Мариупольском направлении – взять под свой контроль н.п. Широкино и Чермалык, сказано в сообщении.

Наиболее напряженной остается ситуация вокруг г. Дебальцево. В этом секторе обороны боевики неоднократно штурмовали опорные пункты и базовые лагеря сил АТО возле пгт Луганское, с. Каменка, г. Чернухино и самого Дебальцево. Атаки сопровождались обстрелами из артиллерии, минометов, реактивных установок, стрелкового оружия. Все атаки боевиков были отбиты. Незаконные вооруженные формирования понесли потери и отступили, подчеркивается в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что под Станицей силовики уничтожили российский танк с экипажем и два КамАЗа боевиков.

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