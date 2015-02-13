Из России в Украину вторглись 38 КамАЗов: через Краснодон проследовали в Луганск

В пятницу, 13 февраля, рано утром из России в Украину вторглись 38 КамАЗов, которые через Краснодон проследовали в Луганск, где вчера вечером взорвались 30 грузовиков с российской гуманитаркой.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в период с 6.30 до 7.30, с территории России в направлении шахты "Северная" Краснодонского района Луганской области, прошла колонна КамАЗов в количестве 38 единиц. Направление движения колонны город Луганск", – рассказал лидер "Правої справи".

По его словам, маршрут передвижения колонны был следующим: Каменск-Шахтинский (РФ) – Донецк (РФ) – шахта "Северная" – Суходольск – Краснодон – Луганск.

Напомним, что вчера, 12 февраля завершились переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Результатом стало принятие Декларации президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

А уже сегодня Россия фактически отказалась выполнять Минские соглашения, заявив, что она не является участником конфликта.