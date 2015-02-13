Яценюк рассказал о "священной миссии" Путина

Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал агрессию России против Украины, заявив, что президент страны Владимир Путин хочет уничтожить Украину и выполнить свою "священную миссию" - бороться с Западом.

Об этом он сообщил в интервью CNN, говорится на сайте Кабмина.

"Вместе с нашими западными партнерами мы должны сделать все, чтобы повысить военные возможности Украины - чтобы гарантировать, что минские договоренности будут выполнены Россией", - отметил политик.

В то же время глава правительства напомнил, что в 1994 году наша страна отказалась от своего ядерного арсенала, подписав "печально известный Будапештский меморандум".

"Ряд государств, в том числе Россия, предоставили гарантии Украине по ее территориальной целостности и независимости. И Россия нарушила это соглашение, незаконно аннексировала Крым, захватила часть независимой страны - украинскую землю - и нарушила свои международные договоренности", - подчеркнул премьер.

"Какие гарантии сегодня для Украины? Подпись российского президента или российских агентов? Это не даст нам никаких реальных гарантий. Лучшая гарантия - чтобы Украина была устойчивой и сильной страной, которая может себя защитить", - добавил Яценюк.

Между тем, отвечая на вопрос об оценке договоренностей, достигнутых в Минске, он сказал, что высоко ценит усилия Президента Петра Порошенко. По его словам, временное перемирие, "возможно, сможет проложить путь к долгосрочному миру".

При этом премьер подчеркнул, что в сентябре прошлого года уже были подписаны минские договоренности, которые нарушила РФ.

"Мы не верим никаким словам и никаким бумагам. Мы должны верить только действиям. Иметь переговоры с президентом Путиным - это всегда вызов. Ведь я понимаю, что основная цель президента Путина - уничтожить Украину и выполнить свою "священную миссию" - бороться с Западом", - рассказал глава Кабмина.

Также Яценюк обратил внимание на важность совместных действий Украины, ЕС и США для того, чтобы "Россия придерживалась договоренностей, и мы имели мир и в Украине, и в Европе".

"Это не просто конфликт между Украиной и Россией - это геополитический конфликт", - сообщил политик.

Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал подписанное в Минске после переговоров "нормандской четверкой" соглашение по Донбассу, назвав фактор, который может его подорвать.