Представитель Украины в ООН: направление миротворцев на Донбасс не обсуждается

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что вопрос о направлении миротворцев на Донбасс не обсуждается ни в кулуарах Организации, ни на ее Генассамблее, ни на Совете Безопасности.

Об этом он подтвердил в беседе с ZN.UA.

"Нет никакого обсуждения вопроса о введении миротворцев в нашу страну", заявил украинский дипломат.

По словам Сергеева, к которому издание обратилось с просьбой рассказать о процедуре направления "голубых касок", подразделения миротворцев ООН могут быть отправлены Организацией только по инициативе правительства страны, где происходит конфликт. Добро на отправку контингента, его состав, использование и финансирование дает Совет Безопасности ООН. Он же и предоставляет мандат, в соответствии с которым "голубые каски" осуществляют свою миротворческую миссию.

Ооновские же процедуры таковы, что с момента обращения правительства до отбытия миротворцев проходит от полугода до года. Столь долгое время отводится ООН для технической подготовки миссии — ее планирования, когда определяется, что нужно и кто нужен, организации и проведения тендеров. И, конечно же, для формирования миротворческого контингента, которое происходит по принципу "кто может". Поэтому вполне возможно, что если будет принято решение о миротворцах на Донбассе, то среди них окажется и российский контингент.

Именно перспективы российского участия в миротворческой миссии ООН на востоке Украины и вызывают серьезные опасения у Киева. Ведь Россия — непосредственный участник вооруженного конфликта: ее солдаты воюют на Донбассе, используя современное российское оружие, а руководство страны оказывает сепаратистам политическую и экономическую поддержку.

В этой ситуации россияне не могут быть беспристрастными миротворцами. Они лишь станут дополнительным фактором узаконивания российской оккупации Донбасса. А если в мандате миротворческой миссии будет прописан и охрана границ, то Киев может забыть о том, чтобы перекрыть поставки оружия боевикам, резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе Россия готовит провокации для ввода своих "миротворцев".