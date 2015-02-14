Мурманские контрактники не хотят умирать за Путина на Донбассе: пишут рапорта об увольнении - СМИ

14 февраля 2015, 16:40

Контрактники 536-й бригады воинской части 10544, расположенной в Мурманской области, вступили в конфликт со своим начальством.

Российские боевики на Донбассе, иллюстрация

Солдаты-контрактники 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады воинской части 10544, расположенной в Мурманской области, вступили в конфликт со своим начальством, узнав о возможности отправки в Украину.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Издание связалось с одним из военнослужащих-контрактников, согласившимся поговорить с изданием на условиях анонимности.

Контрактник рассказал, что 28 января 2015 года его и еще 58 военнослужащих вызвали на совещание к начальству. Там стало известно, что контрактников направят в военную часть в поселке Спутник в Мурманской области, где располагается 61-я отдельная Киркенесская краснознаменная бригада морской пехоты.

По словам собеседника, им сообщили про дальнейшую отправку в Ростов и намекали на последующую переброску в Донбасс. Всем несогласным предложили написать рапорт об увольнении. Таких оказалось восемь человек.

Уже в Спутнике военнослужащие прошли серьезную боевую подготовку, включающую стрельбы и учения со спецтехникой, им сменили воинские специальности. ""Я получил матросскую должность стрелка", — объясняет военнослужащий и говорит, что приказов, обосновывающих это, бойцам не показывали.

31 января в связи с недовольством солдат в Спутник приехал замполит части 10544 подполковник Вячеслав Оканев. Он вызвал солдат на разговор, где рассказал о необходимости отправки своих подчиненных на Украину. В распоряжении издания имеется запись беседы Оканева с контрактниками длиной в 1 час 12 минут.

В частности, замполит рассказал солдатам о возможных учениях на незнакомой местности, объяснил, что они должны помогать "Донецку и Луганску" по всем понятиям и быть готовыми к тому, что в случае их смерти не будет ни выплат семье, ни официального признания.

"Может быть такая ситуация и что бросят к границам Украины, об этом я уже вам говорил, тогда уже там непосредственно могут возникнуть и боевые задачи, и тогда вы будете выполнять боевой приказ", - рассказал Оканев.

"Да, войну никто никому официально не объявлял. А помогать мы должны по всем понятиям, по человеческим, по этическим, по военным и по всем остальным", - заявлял он.

На вопрос контрактников, а если с ними что-то случится, кто "посмотрит в глаза нашим женам и детям", замполит отвечает следующее:

"Если вы не хотите защищать, если они задавят Луганск и Донецк… Они сейчас воспользовались 20-летием разгромленности России и что мы там не вели нормальную работу. Они пришли к власти. Дальнейшая ситуация приведет к тому, что они (придут) в Ставрополь, Краснодарский край, Ростов, Брянск и так далее, если вы сейчас не поедете туда и не будете защищать их там, то вы не сможете защитить их здесь", - ответил замполит.

Также, отвечая на вопрос, Оканев заявил что не может дать отправляющимся на учения контрактникам гарантий того, что они не будут переброшены в Украину, как и гарантий того, что их семьи что-то получат в случае смерти военнослужащего.

"Если что-то случится, я вас заверять о том, что вас не забудут, родным будут выплаты, — не буду", - честно ответил российский подполковник.

Позже канал Дождь сообщил, что Вячеслав Оканев в беседе с изданием подтвердил подлинность записи, однако подчеркнул, что говорил "в теории" и имел в виду выполнение боевого приказа в Украине, если таковой поступит от главнокомандующего.

"То, что они подают, что мы призывали ехать, — это выхваченная из контекста информация. Я, естественно, не мог говорить, чтобы они брали отпуска и вместе со мной ехали в Донецк или Луганск", — сказал офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловку перебросили россиян: надевают шевроны "Укроп", готовят срыв мирных соглашений.

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Донбасс Россия война увольнение контрактники Мурманск Рапорт
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