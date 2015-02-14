Порошенко обсудит с Обамой и Меркель прекращение огня на Донбассе

Сегодня президент Украины Петр Порошенко проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой относительно выполнения условий прекращения огня на Донбассе с 15 февраля, сообщил он сегодня во время церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.

Об этом передает УНИАН.

"В первую очередь, полагаясь на самих себя, мы, безусловно, будем координировать наши действия с нашими партнерами и друзьями. В 17 часов сегодня у меня состоится координационный телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 19 часов сегодня у меня состоится телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением".