Боевики под Мариуполем планируют обстрелять территорию России: хотят спровоцировать ввод войск РФ

Боевики в районе Мариуполя готовятся устроить провокацию с обстрелом территории России для введения российских регулярных войск в Украину, говорится в сообщении пресс-службы штаба обороны Мариуполя.

Об этом сообщается на странице в Facebook.

"По данным разведки сектора "М", террористы сегодня готовятся устроить провокацию следующего характера. Отвести всю свою технику на территорию населенного пункта Безымянное и под украинскими флагами открыть огонь по территории России, тем самым спровоцировав введение войск соседнего государства", - говорится в сообщении.

Также, по сообщениям разведки, сегодня террористы прикрепив украинский флаг на одной из машин РСЗО БМ-21 "Град", вели огонь по населенному пункту и снимали это на видео.

В штабе отметили, что силы АТО находятся на своих позициях и готовы к отражению атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловку перебросили россиян: надевают шевроны "Укроп", готовят срыв мирных соглашений.