Порошенко о возможных провокациях: если Украина получит удар по щеке - другую не подставит

В своем заявлении о прекращении огня по всей линии соприкосновения с пророссийскими боевиками на Донбассе Президент Украины, Верховный главнокомандующий Петр Порошенко отметил, что террористы могут использовать ситуацию под Дебальцево, чтобы сорвать перемирие.

Об этом собщает Укринформ.

"Договоренности должны быть соблюдены, мы рассчитываем на то, что они будут соблюдены. Они дошли до такого уровня, что выше некуда. Надеемся, что противоположная сторона отнесется к ним с ответственностью".

В то же время он подчеркнул, что Украина, "получив удар по одной щеке, другую подставлять не будет".

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас у Дебальцево: "Это Дебальцевский плацдарм, а не котел. Потому что славные ВСУ удержали рубежи, которые были определены для обороны", - заявил Порошенко, однако "мирный процесс находится под угрозой", поскольку ситуация в Дебальцево может быть использована, чтобы сорвать перемирие.