Журналист о ситуации в зоне АТО: тишина режет ухо

В воскресенье, 15 февраля, в зоне АТО на Донбассе сохраняется объявленный режим прекращения огня.

Об этом журналист Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook.

"Полный штиль. Все на стреме. Тишина режет ухо", - отметил он.

"Даже природа молчит. Ветра нет. Но как-то не по себе. Рация те дни разрывалась... А за эту ночь ни одного сообщения", - добавил Бочкала.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 февраля, Петр Порошенко приказал ВСУ, Нацгвардии и другим воинским подразделениям нашей страны прекратить огонь в зоне конфликта.

Фото: Facebook