Журналист о ситуации в зоне АТО: тишина режет ухо

На Донбассе даже природа молчит, отметил Бочкала.
В воскресенье, 15 февраля, в зоне АТО на Донбассе сохраняется объявленный режим прекращения огня.
Об этом журналист Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook.
"Полный штиль. Все на стреме. Тишина режет ухо", - отметил он.
"Даже природа молчит. Ветра нет. Но как-то не по себе. Рация те дни разрывалась... А за эту ночь ни одного сообщения", - добавил Бочкала.
Напомним, в ночь на воскресенье, 15 февраля, Петр Порошенко приказал ВСУ, Нацгвардии и другим воинским подразделениям нашей страны прекратить огонь в зоне конфликта.
Фото: Facebook