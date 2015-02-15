На Донбассе резко снизилась напряженность, но враг несколько раз открывал огонь

В воскресенье, 15 февраля, в зоне АТО на Донбассе резко снизилась напряженность, но фиксируются единичные обстрелы со стороны боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"С 00:00 15.02.2015 в зоне конфликта на Донбассе отмечается резкое снижение напряженности", - отметил военный эксперт.

По его данным, фиксируются единичные обстрелы со стороны российско-террористических войск (порядка 10 обстрелов, в основном - Дебальцевское и Луганское направления).

"Активных наступательных действий бандформирования и подразделения ВС РФ на данный момент не предпринимают", - добавил Тымчук.

При этом он уточнил, что на протяжении прошедших суток (14 февраля) было зафиксировано рекордное количество обстрелов - порядка 170.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 февраля, Петр Порошенко приказал ВСУ, Нацгвардии и другим воинским подразделениям нашей страны прекратить огонь в зоне конфликта.