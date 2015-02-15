На Донбассе боевики умерили свой пыл, но ситуация крайне сложная: карта зоны АТО

В воскресенье, 15 февраля, после объявления "перемирия" в зоне АТО на Донбассе наблюдается снижение боевой активности незаконных вооруженных формирований.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается крайне сложной.

"… в 23:00 сохранялась активизация действий боевиков для расширения подконтрольных территорий. С 00:00 часов 15 февраля 2015, после объявления "перемирия", предусмотренного минскими соглашениями, наблюдается снижение боевой активности НВФ", - отметил Лысенко.

По его словам, Дебальцевское направление и село Широкино продолжают быть основными для сосредоточения усилий противника.

"Общая ситуация на востоке Украины имеет признаки стабилизации. Жители Донецкой и Луганской областей в социальных сетях подтверждают тишину за окнами своих домов. Однако, несмотря на режим прекращения огня, возникают единичные случаи применения оружия", - добавил спикер АТО.

Также Лысенко сказал, что с начала действия режима прекращения огня террористы 10 раз открывали огонь из гранатометов и минометов по позициям наших военных возле населенных пунктов Санжаровка, Луганское и Тошковка.

"В районе города Золотое, города Чернухино и вблизи города Попасная террористы обстреляли силы АТО из артиллерии, минометов и стрелкового оружия", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта погибли девять украинских военных, а еще 39 бойцов - были ранены.