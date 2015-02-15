Под Мариуполем погибли двое и ранены трое бойцов "Донбасса" - Семенченко

Под Мариуполем погибли двое и ранены трое бойцов батальона "Донбасс".

Об этом сообщил нардеп Украины Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Под Мариуполем рота "Донбасса" несколько часов назад была тупо выведена на засаду (блокпост) террористов. По предварительным данным проводник "перепутал поворот". В итоге бой и два 200- "Царь" и "Усач". Трое раненых- "Водила", "Михайлыч", "Авер", - написал Семенченко.

"Усач вышел из окружения в Иловайске, уничтожил из гранатомета бронетехнику врага, да и остальные хлопцы - кремень, "старый состав", не чета ублюдкам подвизающимся по киевским барам и пресс-конференциям, носящих шевроны добровольческих батальонов, а на деле мало отличающихся от мрази из "ДНР"-"ЛНР". Хлопцы несколько дней назад мобилизовались и из резервистов стали военнослужащими..." – добавил он.

Также Семенченко возмущен тем, что приказ был выдан напрямую, в обход командования батальона.

Напомним, ранее Семенченко сообщал, что 15 февраля, возле поселка Луганское Донецкой области в результате осуществленного боевиками обстрела были ранены четверо бойцов спецподразделения МВД "Ягуар".