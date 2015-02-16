Из Донецка в Россию ушел странный караван: джипы и бронированные автобусы

Украинская разведка зафиксировала странный кортеж, который на полной скорости проехал из Донецка в сторону РФ.
В сторону России из Донецка на полной скорости ушел странный кортеж из джипов и бронированных автобусов.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
"Из Донецка в сторону границы с РФ через Снежное отмечено перемещение необычного конвоя в составе 7 джипов, 1 БТР-80, 12 бронированных автобусов с затемненными стеклами, 6 крытых "Уралов" и открытого пикапа с крупнокалиберным пулемётом в кузове", - рассказал он.
По данным нашей разведки, "колонна перемещалась на большой скорости, не останавливаясь на блокпостах".
Напомним, несмотря на объявленное прекращение огня, террористы не прекращают обстрелов и атак украинских войск. Силы АТО открывают только ответный огонь.