За время "перемирия" боевики 112 раз обстреляли позиции украинцев: им приказано взять Дебальцево

За сутки после объявления о прекращении огня боевики 112 раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщили в штабе АТО.

"Анализируя 1 сутки после начала перемирия, можно утверждать – незаконные вооруженные формирования не соблюдают подписанных соглашений. С начала режима "тишина" противник 31 раз применял реактивные системы залпового огня, 4 раза танки, 56 - артиллерию и минометы", - отметили в пресс-центре.

Отмечается также увеличение количества обстрелов позиций украинских военных на Дебальцевский направлении.

"За минувшие сутки 88 раз террористы наносили удары по Дебальцево и окружающих поселках, используя практически все виды оружия. На направлении, больше всего от обстрелов врага пострадали Дебальцево, по которому преступники 19 раз били из "Градов", Чернухино – которое трижды штурмовали бандформирования и 4 раза обстреляли из "Градов"", - говорится в сообщении.

Кроме того, от "Градов" и артиллерии пострадали поселки Попасная, Санжаровка, Золотое, Камянка.

Согласно оперативным данным штаба АТО, террористы получили приказ любой ценой взять Дебальцево, и спровоцировать украинских военных. Кроме того, в планах боевиков был обстрел Донецка.

Тем не менее, интенсивность обстрелов позиции на Луганском и Донецком направлениях несколько уменьшилась.

От минометного огня пострадали Тошковка, Опытное, Новотошковское.

На Мариупольском направлении дважды из танков преступники вели огонь по поселку Широкино.

"В общем, за сутки, противник 112 раз наносил огневых ударов по силам антитеррористической операции. Наши военные огонь открывали только в ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперты группы "Информационное сопротивление" сообщали об усилении группировки боевиков в Горловке.