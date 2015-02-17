Путин сошел с ума и ведет себя, как бандит - Дещица

Президент России Владимир Путин ведет себя как бандит, и говорить с ним можно только после того, как аннексированный Крым вернут в состав Украины.

Такое мнение выразил экс-глава МИД, посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНИАН.

Дипломат призвал не забывать о незаконной вооруженной аннексии в исполнении России: "Мы должны помнить, что Путин это начал. Он это начал в Крыму".

По его словам, после революционной смены власти в Украине в феврале прошлого года Путин начал себя вести, как безумный.

"Путин сошел с ума и начал действовать военными методами", - сказал дипломат.

Дещица напомнил, что российский президент использовал своих военных для того, чтобы захватить Крым и позже дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Также он высказал мнение, что Путин в действительности использует Донбасс не только как плацдарм для дестабилизации ситуации в Украине, а также для того, чтобы заставить волноваться весь мир.

"Мне кажется, что он хочет пойти дальше", - сказал Дещица.

Дипломат призвал западных политиков к более активной политике в вопросе конфликта Украины с Россией и, в частности, уже сейчас инициировать новую международную встречу, чтобы детально обсудить, какое наказание ожидает Путина за невыполнение последних минских договоренностей.

По мнению дипломата, это нужно сделать заранее, а не ожидать возможного очередного невыполнения им взятых на себя обязательств.

Напомним, за сутки после объявления о прекращении огня боевики 112 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.