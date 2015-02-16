Российские "кураторы" приказали боевикам взять Дебальцево: город обстрелян 88 раз, карта зоны АТО

Несмотря на Минские договоренности, не утихают бои на Мариупольском, Дебальцевском и Луганском направлениях. Боевики до 11:00 осуществили 129 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, за последние сутки боевики 88 раз обстреляли наши позиции в районе Дебальцево.

"Враг активно применяет против украинских воинов РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию и минометы. По оперативной информации, бандиты получили от своих российских "кураторов" приказ любой ценой взять Дебальцево и спровоцировать наших военных. При этом боевики не допустили в г.. Дебальцево представителей миссии ОБСЕ, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

На Луганщине враг нарушил перемирие в Попаснянском районе: артудары потерпели н.п. Попасная, Чернухино, Золотое и Горное.

На Мариупольском направлении наиболее напряженная ситуация в н.п. Широкино", - подытожил Лысенко.

"По состоянию на 11:00 16 февраля незаконные вооруженные формирования совершили по меньшей мере 129 обстрелов позиций блокпостов сил АТО с целью их истощения и постепенного вытеснения из занимаемых территорий", - отметил Лысенко.

Напомним, ранее вообщалось, что за сутки после объявления о прекращении огня боевики 112 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.