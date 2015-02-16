В СНБО назвали условия отвода тяжелого вооружения от линии боев: пока не готовы

В условиях постоянных обстрелов боевиками позиций сил АТО, украинская сторона не готова к отводу тяжелого вооружения, но уже подготовила для этого площадки.

Об этом сказал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет 112-Украина.

"Условием отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения является выполнение п.1. Минских договоренностей "Прекращение огня". 112 обстрелов - это не является показателем прекращения огня. Поэтому пока мы не готовы тяжелое вооружение отводить. Хотя мы подготовили соответствующие площадки и соответствующие работы по переводу тяжелого вооружения и техники линии разграничения проведены. То есть мы готовы к этому, но сначала должно быть прекращение огня", - отметил Лысенко.

Он также прокомментировал возможность введения военного положения.

"По решению о введении военного положения, если такое будет, мы обязательно Вам сообщим, пока не готов сказать", - заявил Лысенко.

"По сути, введение военного положения, то это понятно, что по законодательству оно вводится в три этапа, во-первых - это должно быть представление от Совета национальной безопасности обороны на президента, потом указ президента, и третий этап - это принятие Верховной Радой указа президента. После этого опубликование и введение, собственно, военного положения… Если будет принято решение о ведении военного положения по всей стране, то исключений не будет ни у одного населенного пункта", – отметил он.

Напомним, ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус рассказал некоторые подробности переговоров в Минске, отметив, что наибольшие споры были по двум пунктам.