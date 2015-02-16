Под Горловкой у боевиков появилось новое оружие

После отражения атаки боевиков на украинский блокпост неподалеку от Горловки силы АТО на Донбассе обнаружили вооружение с новой российской маркировкой.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"На днях один из блокпостов неподалёку от города Горловка был атакован боевиками. Бойцы батальона особого назначения "Миротворец" своевременно пришли на помощь нашим солдатам и отбили наступление противника. Никто в том бою из украинских бойцов не пострадал. Со стороны врага есть несколько погибших", - подчеркнул Лысенко.

Вместе с тем он сообщил, что "на месте боя было обнаружено оружие боевиков, в частности осколочный боеприпас от гранатомета ВОГ с новой российской маркировкой".

Напомним, что в Горловку прибыли около 900 российских военных, 25 танков и десятки бронемашин,

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