Партизаны "Теней" продолжают охоту на Захарченко и намекнули, что "Моторола" уже уничтожен

Бойцы партизанского отряда "Тени",сражающиеся на территории Донецкой области, пообещали продолжать охоту на главаря на главаря боевиков ДНР Александра Захарченко, которому удалось избежать покушения.

Об этом командир партизанского отряда "Тен"и Александр Гладкийсообщает на своей странице в Facebook.

"Захарченко раньше хотел идти на север Донецкой области. Его тоже там ждали "свои" люди. Но после уничтожения донецкими партизанами основных главарей и финансистов людей Захарченко, там его уже никто не ждет. Собрался теперь в Харьков? Донецкие партизаны займутся людьми Захарченко и в Харькове", - подчеркнул Гладкий.

"Захарка, а Моторолка выжил, или его не было в машине на блокпосту?", - поинтересовался партизан у главаря боевиков.

"Да, и под тебя "Ремингтон" взяли, СВД отстой, как ты сам уже понял", - подытожил командир отряда.

Напомним, что в конце января "Тени" организовали в Углегорске покушение на Захарченко, но вместо него был убит охранник. "Работали из СВД по Захарченко, но промахнулись, убили охранника", - рассказал Гладкий.