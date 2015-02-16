ОБСЕ назвала города на Донбассе, в которых не соблюдается перемирие

В нескольких зонах конфликта на востоке Украины было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в ОБСЕ.

Об этом передает УНН.

В частности, относительное спокойствие наблюдалось только в первые 18 часов перемирия. Сообщается о нескольких "инцидентах" с момента введения режима прекращения огня на Донбассе.

В отчете специальной мониторинговой миссии говорится, что условия перемирия нарушались в Северодонецке, Луганске, Дебальцево и Донецке.

"В первые 18 часов в большинстве районов конфликта международные наблюдатели констатировали соблюдения условий мирного плана, принятого ранее в Минске", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители миссии ОБСЕ получили черновой вариант плана украинских военных по реализации минских соглашений. ОБСЕ отмечает, что внесенные предложения будут обсуждаться с представителями российской армии.

"Когда окончательная версия документа будет согласована, ее направят в генеральные штабы украинских и российских вооруженных сил", - говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки "перемирия" под Мариуполем погибли 5 украинских бойцов, еще 25 ранены.