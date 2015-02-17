Бои в Дебальцево: воины "русского мира" с криками "Аллах Акбар" захватили ж/д вокзал и милицию

В Дебальцево ж/д вокзал находится под частичным контролем боевиков, в городе идут бои.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина".

Кива также заявил о необходимости использования тяжелого вооружения в Дебальцево.

О захвате боевиками вокзала и милиции сообщал на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"Из Дебальцево. Пятнадцать минут назад воины "Русского мира" с криками "Аллах Акбар" захватили местный отдел милиции. Час назад - железнодорожный вокзал", - написал он.

Один из информсайтов боевиков подтверждает информацию о захвате зданий.

Между тем, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник на странице в Facebook сообщил о боях на двух опорных пунктах в районе Дебальцево.

"Сегодня сепары разгоняют информацию, что сдался один из опорников "Кривбасса". Ситуация на 10:30, за ночь потерь нет, опорные пункты подвергаются обстрелу из РСЗО, на двух идет бой, никто никому не сдавался. Арта получила координаты и характер целей, есть глаза.

Помощь из телевизора не подошла, ребята ждут ОБСЕ, которое мчится по "разблокированным" Генштабом дорогам в Дебальцево", - сообщил он и добавил: "Есть связь с комбатом и четырьмя опорными пунктами".

Отметим, силы АТО под Дебальцево находятся в мешке. В АТЦ, МО и Генштаб заверяют, что "котла" нет, называя ситуацию в районе Дебальцево то контролируемой, то сложной, то "оперативным окружением".

Бойцы в то же время сообщают о том, что дорога в Логвиново заминирована, и транспорт в Дебальцево по ней не проезжает.

Как известно, по последним данным штаба АТО, Логвиново и трасса Артемовск – Дебальцево находятся в зоне контроля сил АТО.

видео: 112 Украина