Оккупанты в Крыму подозревают бывшего "вице-премьера" в краже 300 кг украинского золота

Оккупационное управление ФСБ России в Крыму расследует уголовное дело о хищении наличных средств и золота из крымского отделения Ощадбанка Украины, одним из подозреваемых является бывший самопровозглашенный "первый вице-премьер" Крыма Рустам Темиргалиев, сообщил начальник республиканского УФСБ Виктор Палагин.

Об этом передает Интерфакс.

"В отношении Темиргалиева и советника председателя совета министров Васильченко (расследуется дело - ИФ) о хищении средств Ощадбанка и хищении золота - более 300 кг", - сказал Палагин на коллегии прокуратуры Крыма в Симферополе во вторник.

По его словам, из крымского отделения Ощадбанка были похищены около 250 млн рублей. "Часть суммы возвращена, часть - нет", - сказал Палагин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму арестован замглавы Меджлиса: ему грозит до 10 лет тюрьмы.