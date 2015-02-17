Порошенко, Меркель и Олланд обсудят ситуацию в Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Темой их разговора станет обострившаяся ситуация в Дебальцево, передает "Укринформ".

Другие подробности разговора не называются.

Ранее советник главы государства Михаил Саакашвили сообщил, что Порошенко проводит переговоры с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом по выполнению Минских соглашений.

Как известно, сегодня ситуация в районе Дебальцево обострилась.

В частности, группа военных, которая конвоировала груз в Дебальцево, попала в засаду и плен.