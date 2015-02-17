Главаря ДНР прооперировали в больнице Луганска - лидер "Правої справи"

Лидер движения "Права справа" подтвердил, что главарь боевиков ДНР Александр Захарченко получил ранение во время уличных боев в Дебальцево.

Об этом Дмитрий Снегирев сообщил на своей странице в Facebook.

"В областной клинической больнице Луганска прооперировали лидера самопровозглашенной "ДНР" Захарченко. Осколочное ранение лодыжки было получено им во время боев за Дебальцево", - заявил он.

Снегирев заверил, что предварительная информация о "множественных пулевых ранениях" главаря боевиков подтверждения не нашла.

Кром того, он опроверг и заявления ближайшего окружения Захарченко о том, что бандитского главаря оперировали в Алчевске.

"К этому времени не нашла подтверждения информация о гибели одного из лидеров боевиков ЛНР, командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового", - добавил он.

Также стоит отметить, что в комментариях к этому сообщению Снегирев подчеркнул – ранение главаря боевиков оказалось случайным, поскольку личного участия в боевых действиях он не принимал.