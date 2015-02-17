Совбез ООН принял резолюцию по Украине

В штаб-квартире ООН состоялось заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Члены Совбеза приняли резолюцию относительно последних событий на Донбассе, передает УНИАН.

Проект документа 2202/2015, предложенный Россией, единогласно поддержали 15 членов Совета безопасности.

Резолюция предполагает полную поддержку Минских соглашений и заявляет о необходимости безусловного выполнения в срок их требований.

Ранее заседание Совета Безопасности ООН по Украине перенесли с 15 февраля.

"Учитывая интенсивную работу над текстом проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которая с российского варианта постепенно превращается в общий документ, заседание Совета переносится на ближайшие дни", - сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Егор Пивоваров.

Напомним, что перед началом этого заседания президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не допустить войны в центре Европы.