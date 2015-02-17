Боевики бросили на Дебальцево все резервы - Семенченко

Все резервы террористов брошены на штурм Дебальцево.

Об этом сообщил комбат "Донбасса" Семен Семенченко в своем Facebook.

"По оперативным данным разведки "Донбасса" сейчас Кировск, Первомайск и Стаханов защищает всего 750 человек, половина из которых являются дежурными на блокпостах. Из вооружения минометы и 4 града", - написал он.

Кроме того, Семенченко рассказал, что "через Ломоватку, Вергулевку направлено 12-15 танков, на Троицкое и Санжарово пошло 5 танков, 6 Камазов снарядов и 3 Камаза пехоты (но это последний набор из ЛНР)".

"Все последние резервы террористов брошены под Дебальцево", - резюмировал он.

Напомним, ранее Семенченко призвал руководство страны к "решительным действиям" и деблокированию украинских войск под Дебальцево.