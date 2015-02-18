Боевики кинули под Дебальцево 25 танков, 35 бронемашин и 3 артдивизиона

Свежая ударная тактическая группа российских наемников и террористов, прибывшая ранее к н.п. Вергулевка, вместе с другой, оперировавшей здесь ранее ротной тактической группой перешла в наступление.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, ещё одна тактическая группа противника (до двух усиленных рот) ударила по Дебальцево с северо-востока.

"Противник ввёл в бой всего порядка 25 танков, до 35 ББМ при поддержки 3-х артдивизионов (всего до 40 орудий ствольной артиллерии и 12 установок РСЗО).

В результате противнику удалось пробиться в город и завязать в восточной и центральной его частях уличные бои", - пишет он.

"Боевики продолжают осуществлять огневой контроль "дороги жизни" между Дебальцево и Артёмовском с господствующих высот (господствующая (командная) высота 307,9 также занята противником) и препятствует снабжению подразделений, обороняющихся в самом городе.

К вечеру, 17 февраля, украинская артиллерия нанесла огневые удары по боевым порядкам противника в районе Логвиново и восточнее Дебальцево", - подытожил Тымчук.

Напомним, ранее комбат Семен Семенченко сообщал о том, что все резервы террористов брошены на штурм Дебальцево.